На Львовщине чиновник Верховной Рады напал на полицейских

Во Львовской области сотрудник аппарата Верховной Рады напал на полицейских.

Об этом в Facebook сообщила журналист Виктория Балицкая.

По ее словам, инцидент произошел 26 января около 22.00 на кольцевой дороге между селами Рудно и Рясне.

Патрульные остановили автомобиль BMW X5, так как он двигался без включенных фар ближнего света. За рулем была женщина, в салоне находился ее муж.

«По информации источника, пассажир начал вести себя агрессивно, оскорблять патрульных, а затем ударил одного из них кулаком в лицо. Выяснилось, что агрессивный пассажир Юрий Сорочик является руководителем секретариата Комитета Верховной Рады Украины по вопросам предотвращения и противодействия коррупции. Госслужащего задержали и отвезли в Шевченковский отдел полиции», – написала Балицкая.

Патрульный с подозрением на черепно-мозговую травму обратился к врачам. Госслужащий тоже посещал травмпункт с ушибами. Он утверждал, что его избили полицейские, удары он мог получить при задержании.

На водителя составили протокол об админнарушении.

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