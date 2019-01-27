На Хмельнитчине снова массовое отравление в детсаду

В ДОУ «Теремок» г. Нетешин Хмельницкой области зарегистрирована вспышка пищевой токсикоинфекции.

Как сообщает ГУ Держспоживслужби в Хмельницкой области, по состоянию на 25 января к врачам обратились 8 больных детей из одной группы дошкольного учебного заведения (ясли-сад) комбинированного типа №5 «Теремок» г.Нетешин.

Предварительный диагноз – «пищевая токсикоинфекция?».

«К возникновению вспышки могло привести нарушение законодательства в сфере санитарного и эпидемического благополучия населения и в сфере безопасности и отдельных показателей качества пищевых продуктов», – говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства, а также отдела безопасности пищевых продуктов ГУ Держпродспоживслужбы в Хмельницкой области осуществляют внеплановую проверку дошкольного учебного заведения, выясняют причины и условия, которые могли привести к возникновению и распространению инфекционного заболевания.

По факту возникновения вспышки направлены материалы в правоохранительные органы. Обстоятельства возникновения вспышки выясняются.

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