«Карпаты» на сборах в Турции сегодня сыграют второй контрольный матч

Похоже, турецкая погода не на шутку решила «похулиганить» – вчера, 26 января, побережье Белека и других курортных городков серьезно пострадало от невероятных осадков. Бешеные ливни сменялись градом, величиной с мячики для гольфа. К этим осадкам прилагался и мощный ветер, который делал практически невозможной качественную работу команд.

«Карпатам» удалось провести утреннюю тренировку. Акцент тренеры сделали на комплексе физических упражнений – работать с мячами было практически нереально, сообщает Информационный центр ФК «Карпаты».

Вечером «зелено-белые» занимались в тренажерном зале. Кстати, вместе с другими там уже работал Папа Гуйе. Правда, к воскресному спаррингу против словацкого «Ружомберока» сенегальский защитник готовиться не будет, что и логично, ведь он пропустил первый период подготовки во Львове и не имел возможности работать с командой на старте сборов в Турции.

Относительно самого сегодняшнего спарринга со словаками, то он начнется в 16:30 по киевскому времени.

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