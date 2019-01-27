Гройсман призвал украинцев идти работать на государственную службу

Благодаря реформе госуправления в Украине государственная служба стала открытой для всех, кто готов работать на благо страны.

Об этом заявил Премьер-министр Владимир Гройсман в заметке в Facebook.

«Государственная служба раньше была «закрытым клубом для избранных». А теперь она открыта для всех, кто может, умеет и готов работать ради успеха Украины», – отметил он.

Гройсман напомнил, что в 2017 году стартовала одна из самых амбициозных реформ правительства – реформа государственного управления. В ее рамках в 10 министерствах были созданы директораты и объявлены конкурсы на новые должности государственной службы.

«Благодаря реформе, профессионалы из разных сфер и уголков Украины получили возможность приобщиться к важным реформам, не ждать изменений в стране, а творить их самим», – подчеркнул Премьер-министр, добавив, что еще 10-15 лет назад это было бы невозможно.

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