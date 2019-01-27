Гройсман едет в Норвегию за инвестициями

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман 28 января совершит визит в Норвегию, где примет участие в Украинско-норвежском бизнес-форуме.

Об этом сообщает Правительственный портал.

«Визит призван содействовать укреплению украинско-норвежского сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной и других сферах, налаживанию прямых контактов между представителями деловых кругов двух стран. Одним из центральных событий визита станет Украинско-норвежский бизнес-форум», – говорится в сообщении.

Как отметил Премьер-министр, во время международных встреч экономика и бизнес являеюся большим компонентом.

«В понедельник я буду находиться в Осло (Норвегия), будем обсуждать дальнейшие возможности сотрудничества», – цитирует Гройсмана пресс-служба Кабмина.

Премьер-министр подчеркнул, что для Украины сейчас вопрос привлечения инвестиций является одним из приоритетов, а реализовать его можно путем создания условий для инвестирования.

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