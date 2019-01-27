Фильм про Василия Стуса выйдет в прокат под названием «Запрещенный»

Создатели фильма про украинского поэта-диссидента и политзаключенного утвердили название ленты и сообщили дату премьеры.

Об этом стало известно на официальной странице Госкино в Facebook.

Кадр из фильма «Запрещенный»

В прокат лента выйдет под названием «Запрещенный». Творческая группа решила отказаться от имени поэта в названии, поскольку рассматривает кино не только как биографию конкретного человека, но и как образ времени и олицетворение борьбы с режимом.

«Наш фильм раскроет на большом экране тему украинского диссидентства. Надеемся, что наши коллеги снимут еще не один фильм об этих людях, ведь мы знаем об их судьбе так мало!», – отметил режиссер фильма Роман Бровко.

Картина рассказывает о последних годах жизни Василия Стуса, о его борьбе с системой и о попытках опубликовать свою последнюю книгу стихов, которую он пытался передать из тюрьмы на волю. Значительная часть сюжета разворачивается в тюрьме, когда к поэту приезжает агент КГБ, которая пытается давить на него не силой, а психологически, длительными разговорами, в которых она невероятно искусна.

Авторами сценария являются Артемий Кирсанов и Сергей Дзюба, продюсером – Артем Денисов. Главные роли в ленте исполняют Дмитрий Ярошенко, Олег Масленников, Евгения Гладий, Виталий Салий.

Фильм «Запрещенный» выйдет в прокат осенью 2019 года. Сейчас картина находится на стадии постпродукции, продолжаются переговоры относительно даты релиза.

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