Еще один приход на Закарпатье перешел в Поместную церковь

Община Покровской церкви поселка Ясиня на Закарпатье приняла решение о переходе в Православную церковь Украины.

Об этом сообщила в Facebook вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

«Светлая, радостная весть из родной для нашей семьи Ясини на Закарпатье. Община Покровской церкви при искренней поддержке священника приняла решение о переходе в Православную церковь Украины! Горжусь, что ясинянцы среди первых общин Закарпатья, которые освобождаются от московских пут. Верю, что за ними последуют и другие, чтобы вернуться в духовный дом», – написала Климпуш-Цинцадзе.

Она добавила, что Покровская церковь имеет сложную историю: она строилась как греко-католическая, а когда греко-католическую церковь в Украине запретили, этот храм был захвачен московским патриархатом, а сегодня на собрании вернулся в духовную Украину.

Климпуш-Цинцадзе отметила, что деньги на строительство Покровской церкви когда-то давали и ее дед с братьями.

«Именно на кладбище возле этой церкви похоронены мои дед с бабкой, его братья Климпуши со своими женами, много наших родных... Пусть с Богом почивают рядом с храмом Православной церкви Украины», – написала она.

По состоянию на 20 января на Закарпатье два прихода – в селе Минай недалеко от Ужгорода и в Межгорье – перешли в Православную церковь Украины.

Ясиня – поселок городского типа Раховского района Закарпатской области. Расположенный у подножия горных массивов Черногоры и Свидовца, над р. Черной Тисой, в пределах Ясинской котловины.

Справка: Дмитрий Климпуш – один из первых на Закарпатье украинских предпринимателей, один из руководителей Гуцульской республики в 1918 году, командант Карпатской Сечи (воинских формирований независимого украинского государства – Карпатской Украины в 1938-39 годах).

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