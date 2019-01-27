Эксперт сообщил о политической судьбе Вакарчука

Вакарчук не пойдет в президенты, но будет формировать свой список в Раду.

Об этом политический эксперт Владимир Цибулько в субботу, 26 января 2019 года, рассказал в эфире Еспресо.TV.

«Вакарчук во втором туре может заявить о поддержке того или иного кандидата и начать формировать свой личный «список Вакарчука» на парламентские выборы», – отметил эксперт.

При этом «будет задействована одна из зарегистрированных партий».

«Сам он может не взять депутатский мандат в этом списке, чтобы продолжить деятельность в парламенте, а останется общественным деятелем», – пояснил Цибулько.

Кроме того, певец «может уйти в исполнительную власть, при условии формирования коалиции, и стать вице-премьером по вопросам евроинтеграции».

Как отметил Цыбулько, Вакарчука больше удовлетворяет «образ такого Боно из U2, который является всемирно известным и занимается весьма масштабными гуманитарными проектами».

«В этом смысле Вакарчук очень эффективный», – добавил аналитик.

Вместе с тем, по словам Цыбулько, Святослав Вакарчук в отличие от Владимира Зеленского является «целостным» и ориентированным на принципиально другую аудиторию.

«Зеленский – это постоянная эксплуатация вкусов люмпена, а Вакарчук – это коммуникация с самым образованным сословием молодежи и идентифицированными украинцами. То есть там образ лидерства с осмысленным гражданином, с самодостаточным гражданином», – отметил политолог.

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