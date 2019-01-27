Болезнь, которая становится настоящим шоком для всей Украины: новые антирекорды кори

В 2018 году корью заболели почти пятьдесят пять тысяч человек. Это абсолютный антирекорд за всю историю независимости Украины. Уже с начала этого года врачи зарегистрировали примерно восемь тысяч больных, большинство из них – дети. Несмотря на вспышку болезни, львиная доля украинцев все же предпочитают обойтись без вакцинации.

Об этом говорится в сюжете итогового информационно-аналитического еженедельника «Первые о главном. Детали» на телеканале ZIK.

Уже неделю закрыты две школы и детсад села Шевченково, что на Одесщине. Все из-за вспышки кори. Заведующая местной амбулатории возмущена ситуацией, ведь получила десятки отказов от прививок.

Несмотря на то, что в прошлые выходные у 14 детей диагностировали корь, а в понедельник – аж у 48, родители продолжают открещиваться от вакцинации. В пятницу больных увеличилось почти вдвое. Двое людей из города Килия в тяжелом состоянии госпитализированы. Поэтому карантин распространили на всю объединенную территориальную общину.

«В селе Шевченково многие семьи имеют предвзятое отношение к вакцинации», – комментирует председатель Килийской ОТГ Павел Бойченко.

Что думает церковь относительно вакцинации?

В начале недели многие СМИ писали, что родители больных непривитых детей отказываются от прививок из религиозных убеждений. Впрочем, местные пасторы отмечают: негативного отношения к вакцинации не навязывают.

«Ни церковь, ни священники никак не влияют на принятие решений родителей относительно прививок», – отмечает пастор Церкви евангельских христиан-баптистов Василий Левченко.

И рассказывает, что немало прихожан делают прививки – даже платные.

«Одни люди говорят, что за хорошую вакцину нужно заплатить 400 гривень, другие – делали в Одессе за сотню долларов», – говорит пастор Василий Левченко.

В православной конфессии тоже уверяют: против прививок своих прихожан не агитируют. Отец Михаил привел документ, который в прошлом году одесский митрополит направил всем клирикам своей епархии.

«В письме говорится о том, что священнослужителям недопустимо запрещать мирянам принимать участие в вакцинации детей. В то же время, за больных корью нужно ежедневно молиться во всех храмах», – отмечает священник.

За три недели этого года корью заболели более 8000 человек

Болели преимущественно дети. Шесть человек умерли. Среди них – восьмимесячный младенец. В 2018 году был абсолютный антирекорд за всю историю независимости Украины – корью заболели почти 55 тысяч человек, 16 из них – умерли. Такой всплеск болезни объясняют низким уровнем вакцинации, ведь в прошлом году прививки не получили 700 тысяч малышей.

«В течение предыдущих лет сформировался пул людей, которые не получили прививки. Поэтому, когда вирус попал в среду невакцинированных украинцев, количество зараженных стремительно возросло», – объясняет генеральный директор Центра общественного здоровья при Минздраве Владимир Курпита.

В Минздраве рассказывают, что активно работают с врачами. Ведь именно медики могут советовать – делать ребенку прививку или не делать. Также ведут просветительскую работу с педагогами и воспитателями, через Министерство образования.

«Примерно 900 тысяч доз вакцин есть в коммунальных и частных учреждениях здравоохранения. Производитель средства – Бельгия, США», – говорит Владимир Курпита.

Также в Минздраве советуют позаботиться о своей защите и взрослым. Для этого нужно сдать простой анализ на антитела от кори, если в детстве вам делали соответствующие прививки.

Ирина Коваленко,«Первые о главном. Детали»

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