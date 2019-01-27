Берлин дает €12 миллионов для блокадников Ленинграда

Немецкая сторона дает 12 млн евро для поддержки людей, которые пережили блокаду Ленинграда и дожили до наших дней.

Об этом говорится в совместном заявлении министров иностранных дел ФРГ Гайко Мааса и России Сергея Лаврова, обнародованном в воскресенье, – сообщает Укринформ.

«Мы приветствуем решение правительства ФРГ сделать добровольный гуманитарный жест в знак признания ответственности за содеянную в те годы от имени Германии несправедливость – выделить уцелевшим жертвам блокады 12 млн евро», – говорится в заявлении.

Средства предназначены на модернизацию больницы для ветеранов войны и создание в Санкт-Петербурге германо-российского центра.

Министры подчеркнули, что «историческое примирение между народами двух стран является основой наших отношений в будущем» и выразили уверенность, что этот добровольный акт приведет к улучшению качества жизни уцелевших жертв блокады.

В этот день 75 лет назад, 27 января 1944 года, Ленинград был полностью освобожден советскими войсками от блокады германского вермахта. Завершились 872 дня смерти, голода и страданий, которые не смогли пережить более миллиона человек, говорится в заявлении.

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