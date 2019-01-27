Беглец Азаров дал совет Мадуро, как остановить венесуэльский «Майдан»

Экс-премьер-министр Украины Николай Азаров дал совет президенту Венесуэлы Николасу Мадуро, чем насмешил сеть.

Об этом сообщает НП.

«Все те, кто выступает с оружием в руках против законной власти, должны быть арестованы и должно быть проведено расследование», – заявил Азаров.

Азаров заявляет, что всегда был противником переговоров с подобными силами, о чем он якобы заявил в 2014, тогда еще президенту Украины Виктору Януковичу.

«В результате я 28 января ушел в отставку, потому что Януковичу очень не понравилась моя позиция», – сказал Азаров.

По словам экс-премьера, для него якобы было «очевидным» и неудивительным дальнейшее развитие событий в Киеве. Он считает, что Мадуро должен действовать по-другому.

«И сейчас Мадуро, если за него в прошлом году проголосовали 67 процентов, выбрав законным президентом, должен использовать свои полномочия прежде всего для наведения порядка», – подытожил Николай Азаров, который проживает ныне в Москве в статусе политического беженца.

Такие заявления премьера-беглеца рассмешили сеть.

«Теперь у Мадуро никаких шансов. Бимба!», – комментирует украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий.

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