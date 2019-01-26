Известная британская газета заплатит деньги Мелании Трамп за неправду

Британская газета The Telegraph извинилась и выплатила ущерб первой леди США Мелании Трамп после публикации статьи с ложными фактами о женщине.

Об этом сообщает Associated Press, передает «Новое Время».

Газета сообщила, что она «безоговорочно» приносит извинения миссис Трамп и ее семье за смущение, вызванное публикацией.

"В знак нашего сожаления мы согласились выплатить миссис Трамп компенсацию за существенный вред, а также ее судебные расходы", - сказали в The Telegraph, при этом не раскрыв сумму выплаты.

Издание, в частности, извинилось за ложную характеристику личности отца Мелании Трамп, ложное сообщение о причинах, по которым она ушла с архитектурных курсов, а также за информацию, что ее карьера модели была неудачной, прежде чем она встретила Дональда Трампа.

«Мы признаем, что миссис Трамп была успешной профессиональной моделью до того, как она познакомилась со своим мужем и получила работу модели без его помощи», – отмечает газета.

Как сообщает AP, это не первый случай, когда Мелания Трамп выигрывает спор у британской прессы. В 2017 она выиграла дело в Daily Mail.

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