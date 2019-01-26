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суббота, 26 января, 2019, 17:03 Мир
Из гробницы Роксоланы в Стамбуле убрали надпись о ее русском происхождении

Из усыпальницы жены султана Сулеймана Первого Роксоланы в Турции изъяли текст надписи о якобы русском происхождении.

Об этом в Фейсбуке сообщает посольство Украины в Турецкой республике.

«Постепенно восстанавливаем историческую правду: на обращение Посольства турецкая сторона изъяла текст надписи о якобы русском происхождении жены султана Сулеймана Первого Роксоланы возле ее усыпальницы в мечети Сулеймание», – сказано в сообщении.

 
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