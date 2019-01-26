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суббота, 26 января, 2019, 9:50 Политика
Ивасюк о новом Президенте: Если будет Тимошенко, Украина будет без Украины

Украинцы должны прекратить голосовать как стадо баранов, и каждый их голос должен быть за достойного президента.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения в 2007-2008 годах Валерий Ивасюк в эфире информационно-политического интерактивного ток-шоу «Народ против« на телеканале ZIK.

По мнению политика, сейчас Украина имеет больше шансов выбрать достойную власть, поскольку постепенно, с каждым днем все больше избавляется от российского влияния.

«Первым действительно результативным ударом по спецслужбам России, которые до сих пор довольно успешно работали в Украине, стало получение томоса. Это то, что отрубило один из крупнейших щупальцев влияния на Украину и сознание наших граждан. Ведь если человек приходит в церковь, и часто даже неосознанно молится за Путина и российскую армию, то это ненормальная ситуация», – подчеркнул Валерий Ивасюк.

Несмотря на такой резонанс темы, большинство политиков будут пытаться использовать ее в различных контекстах своей предвыборной кампании к выборам президента. И именно здесь, отмечает гость программы, граждане должны быть внимательными и не ошибиться в выборе.

«Украинцы должны прекратить голосовать как стадо баранов, и каждый их голос должен быть за достойного президента. И не дай Бог им станет лицо, говорившее «Украина –без Кучмы!, Ющенко – плохой, и Порошенко – тоже плохой!». Если будет Тимошенко, то Украина будет без Украины!», – подчеркнул Валерий Ивасюк.

Как сообщалось, по данным социологического опроса Центра им. Драгоманова, который проводили с 10 по 17 января, безоговорочными лидерами первого тура президентских выборов стали председатель «Батькивщины» Юлия Тимошенко и действующий Президент Украины Петр Порошенко. Их рейтинги практически сравнялись – 17,4% и 17,1% среди тех, кто планирует принять участие в волеизъявлении.
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выборы президентаЮлия ТимошенкоВалерий Ивасюкинформационно-политическое ток-шоу «Народ против»новости Украиныновости политики
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