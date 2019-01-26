Индия отправила в космос спутник – он самый легкий в мире

Индийская организация космических исследований успешно запустила разработанный и спроектированный студентами спутник, который может поместиться на ладони, что укрепило репутацию страны в области технологий миниатюрного дизайна.

Об этом сообщает Naked Science, передает Укринформ.

«По словам студентов частной индийской компании Space Kidz, 10-сантиметровый спутник кубической формы, названный Kalamsat V2, весит всего 1,2 килограмма», – говорится в сообщении.

Космический аппарат был запущен с космического центра Sriharikota на юге штата Андхра-Прадеш, что на борту ракеты-носителя PSLV-C44, стоимость которой составляет более 28 миллионов долларов.

С успешным запуском ученых уже поздравил премьер-министр Индии Нарендра Моди (Narendra Modi).

По словам генерального директора и основателя Space Kidz India Шрлматид Кесана (Srimathy Kesan), стоимость Kalamsat V2 составила 16 900 долларов, а на его создание ушло всего шесть дней. Космический аппарат будет служить спутником связи для радиопередач, используемых любителями в рамках некоммерческой деятельности.

Отмечается, что в качестве основной полезной нагрузки кроме Kalamsat V2, с помощью ракеты-носителя на орбиту был выведен 740-килограммовый индийский спутник наблюдения Microsat-R, который будет использоваться для фотографий Земли в высоком качестве в оборонительных целях.

Первый космический запуск ISRO в этом году, который стал успешным, подтвердил репутацию Индии в качестве надежного и недорогого варианта для исследования космоса. В 2017 году индийские ученые запустили рекордные 104 спутника в рамках одной миссии. В том же году в США с помощью ракеты NASA меггіег Orion был запущен еще меньший спутник весом всего 64 грамма, разработанный той же группой студентов, однако он так и не смог выйти на орбиту.

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