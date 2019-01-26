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суббота, 26 января, 2019, 15:00 Общество
Ильенко объяснил, почему голливудские звезды не спешат ехать сниматься в Украину

Председатель Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко считает, что голливудские звезды не спешат ехать на съемки в Украину потому, что сначала к нам должны приехать мощные иностранные кинопроизводители.

Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью «Главкому».

По словам Ильенко, в украинской киноиндустрии недостаточно экономического потенциала, чтобы строить большие студии, проводить за частные средства обучение персонала, отправлять людей куда-то на тренинги, и тому подобное.

«Мы давно говорим про, так называемые, кэш-рибейты, то есть субсидии в виде возврата части использованных средств иностранным производителям, которые будут приходить сюда снимать. Именно эти иностранные производители могут создавать здесь серьезные производственные мощности», – считает Ильенко.

Председатель Госкино говорит, что таким путем пошли, например, Чехия, Польша, Болгария, Румыния, Венгрия.

«К примеру, фильм «300 спартанцев» был снят в Болгарии на бывшей студии Boyana, которая была для этого полностью отреставрирована. Там потом сняли еще несколько крупных блокбастеров», – говорит Ильенко.

Председатель Госкино отметил, что большинство крупных кинопроизводителей давно снимает не в Калифорнии, а в странах, где есть более дешевые ресурсы.

«Из тех, кто работает на таких проектах, только ключевые специалисты являются иностранцами, а все остальные – местные. Работая на лидеров производства, они проходят определенную подготовку и таким образом учатся и получают грандиозный производственный опыт. А потом они могут работать уже и на локальных проектах, используя этот опыт, знания и умения на площадках своего кинематографа», – говорит Ильенко. И добавляет, что пока у нас не работают кэш-рибейты, у нас этого пока нет.

Хотя, по мнению главы Госкино, из выделенного на кинопроизводство миллиарда гривень вполне достаточно направить, например, 300 млн именно на это.

«Если бы это случилось, поверьте, у нас иностранцы снимали бы на порядок больше, чем сейчас. Сейчас тоже снимают, но это пока исключения из правил. Все европейские и не только страны уже внедрили кэш-рибейты или налоговые бонусы. В целом мире ведется конкуренция между государствами за привлечение кинопроизводства. Потому что это прямая инвестиция: средства, которые привозят иностранные производители, расходуются не только на киноиндустрию, но и на все смежные отрасли: от гостинично-ресторанной сферы до сферы продажи сувенирной продукции. А главное – это способствует популяризации страны в глобальном измерении», – отмечает Ильенко.

Председатель Госкино вспомнил, что у нас был такой хайп, когда приехал Жан Рено сниматься в нашем фильме!

«Это при том, что Жан Рено – звезда 90-х. А представьте себе, если бы к нам регулярно приезжали на съемки современные суперзвезды Голливуда. Это очень положительно влияет на имидж страны», – отмечает Ильенко.

А для того, чтобы начали работать кэш-рибейты, по мнению Ильенко, надо просто выполнять закон (Закон Украины «О государственной поддержке кинематографии в Украине», принятый в марте 2017 года). И тут же уточняет, что пока, к сожалению, это невозможно.

«Потому что для того, чтобы его выполнять,  нужно еще принять изменения в Бюджетный кодекс. Этого по какой-то причине не происходит, и мы, увы, продолжаем финансировать только производство и частично рекламу, а все другие ключевые звенья не получают должного внимания», – отмечает председатель Госкино.
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ГоскиноГолливудФилипп Ильенкоактерыновости Украины
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