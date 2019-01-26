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суббота, 26 января, 2019, 19:00 Политика
ВСУ имеют все для выполнения боевых задач, – Порошенко

На сегодня Вооруженные силы Украины имеют все необходимое для выполнения боевых задач.

Об этом в Белой Церкви на встрече военнослужащих 72 отдельной механизированной бригады ВСУ заявил президент Петр Порошенко, передает РБК-Украина.

В частности, Порошенко отметил, что за последнее время украинская армия качественно обновилась. Кроме того, на сегодня военные готовятся и тренируются по стандартам стран-членов НАТО.

«Сегодня у нас качественно другая армия, чем в начале российской агрессии. В армии сейчас есть все необходимое для успешного выполнения боевых задач. Продолжается комплектование Вооруженных сил Украины личным составом, в частности военнослужащими по контракту», – добавил Порошенко.

Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко ввел в действие тайное решение СНБО по итогам военного положения. 26 декабря он объявил о прекращении действия правового режима военного положения в десяти областях Украины.

Накануне в Администрации президента уточнили дату выдвижения Порошенко на выборы. По данным источников, это может произойти 29 января.

 
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армияВСУПетр Порошенконовости Украиныновости политики
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