Во Львове внезапно остановилось сердце 32-летнего военного офицера

В ночь на 24 января 2019 года на 32 году ушел из жизни офицер Национальной академии сухопутных войск капитан Андрей Вильгуш.

Об этом сообщает пресс-служба академии в Фейсбуке.

Смерть всегда трагична и неожиданна. Особенно для семьи, которая потеряла любящего мужа и заботливого отца. В то же время потерял надежного товарища, профессионала военного дела, настоящего боевого офицера и весь коллектив Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

Капитан Андрей Вильгуш посвятил свою жизнь служению Родине. В 2012 году он завершил обучение в Национальной академии по специальности «управление действиями механизированных подразделений», после чего проходил службу на различных должностях в войсках и в родной альма-матер.

Когда пришло время, Андрей Вильгуш не колеблясь взял в руки оружие и стал на защиту Украины. Выполняя боевые задачи в районах проведения Антитеррористической операции, офицер защищал один из самых горячих участков линии боевого столкновения вблизи города Авдеевки.

Впрочем, смерть Андрея нашла не от вражеской пули – его сердце внезапно и неожиданно остановилось уже на мирной земле.

Руководство и весь коллектив Национальной академии сухопутных войск выражают искренние соболезнования по поводу невосполнимой утраты жене, маленькой дочке, брату и всем родным и близким Андрея Вильгуша.

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