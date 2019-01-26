Власенко увидел две кардинально разные позиции Коболева относительно газовых соглашений Тимошенко

Коболева допрашивали по газовому делу Юлии Тимошенко. Тогда он не называл газовый контракт кабальным. Тогда он честно сказал, что цена на газ по газовому контракту Тимошенко в 2009-м году была 232 доллара, а цифра 450 – это просто элемент формулы. К сожалению, этот человек очень конъюнктурный.

Об этом в эфире программы FACE 2 FACE с Татьяной Даниленко на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины (фракция «Батькивщина») Сергей Власенко.

Как известно, на съезде «Батькивщины» Юлия Тимошенко заявила, что в случае избрания ее президентом Украины, она снизит цену на газ вдвое и повысит пенсии и зарплаты.

Однако глава НАК «Нафтогаз» Андрей Коболев заявил, что только снижение цены на газ закончится коллапсом всей финансовой системы Украины, и доллар будет по 60.

Нардеп от «Батькивщины» Сергей Власенко отметил, что еще несколько лет назад у Коболева были кардинально другие взгляды относительно Тимошенко.

«Когда этот цинизм стал зашкаливать, на своей странице в Фейсбуке я опубликовал протокол допроса господина Коболева по газовому делу Юлии Тимошенко.

Тогда он не называл газовый контракт кабальным. Тогда он честно сказал, что цена на газ по газовому контракту Тимошенко в 2009-м году была 232 доллара, а цифра 450 – это просто элемент формулы. К сожалению, этот человек очень конъюнктурный», – заявил нардеп.

Андрей Коболев, добавил Власенко, сидя в кресле председателя «Нафтогаза», говорит те вещи, которые нужны ему для сохранения должности.

Также, по мнению Сергея Власенко, Андрей Коболев не представляет независимое руководство «Нафтогаза».

Как известно, эксперт по энергетическим вопросам Валентин Землянский, который на момент подписания газовых соглашений в 2009 году был представителем НАК «Нафтогаз Украины» заявил, что нынешний руководитель «Нафтогаза» Андрей Коболев не имеет права критиковать контракт на поставку газа между Украиной и Россией от 2009 года, поскольку сам был непосредственным разработчиком этого контракта.

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