live
Aнонси
Анонс програми Перші про головне. Деталі
Анонс програми Перші про головне. Деталі
26 января, суббота
Анонс програми Історична правда з Вахтангом Кіпіані
Анонс програми Історична правда з Вахтангом Кіпіані
26 января, суббота
Анонс програми Злий дім за 29.01.19
Анонс програми Злий дім за 29.01.19
29 января, вторник
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
суббота, 26 января, 2019, 16:58 События
В Запорожье мужчина воровал криптовалюту

В Запорожье мужчина создал вирус, с помощью которого воровал через интернет криптовалюту.

Об этом информирует пресс-служба Департамента киберполиции, – сообщает 112.

Известно, что 30-летний житель Запорожья создал вирус типа Stealer и распространял его через интернет.

Он попадал в файловую систему пользователей через спам-рассылки или с веб-сайтов с замаскированным в различные части веб-страницы вирусом. После этого человек получал доступ к персональным компьютерам пользователей. Это давало возможность узнать логины и пароли. Получив доступы к крипто-биржевым аккаунтам и к компьютерному оборудованию потерпевших, он выводил средства на подконтрольные биткоины-кошельки. Во время обыска в его квартире правоохранители изъяли компьютерную технику, жесткие диски с информацией и мобильные телефоны. Во время осмотра техники специалисты из киберполиции обнаружили на жестком диске компьютера начальный программный код вредоносного программного обеспечения. Также удалось узнать, что в 2017 году человек распространял вирус под названием kiaracript. С помощью этого вируса он шифровал информацию пользователей и требовал деньги в криптовалюте за их расшифровку. По данному факту в полиции открыли уголовное производство по статье «Несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи». Досудебное следствие пока продолжается, а сумма ущерба устанавливается.
Додайте ZIK.UA в обрані джерела Добавить в избранные Google News
полицияЗапорожьекражакриптовалютановости Украины
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
Top
2019-01-26 19:32 :40