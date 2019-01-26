В Запорожье мужчина воровал криптовалюту

В Запорожье мужчина создал вирус, с помощью которого воровал через интернет криптовалюту.

Об этом информирует пресс-служба Департамента киберполиции, – сообщает 112.

Известно, что 30-летний житель Запорожья создал вирус типа Stealer и распространял его через интернет.

Он попадал в файловую систему пользователей через спам-рассылки или с веб-сайтов с замаскированным в различные части веб-страницы вирусом. После этого человек получал доступ к персональным компьютерам пользователей. Это давало возможность узнать логины и пароли. Получив доступы к крипто-биржевым аккаунтам и к компьютерному оборудованию потерпевших, он выводил средства на подконтрольные биткоины-кошельки. Во время обыска в его квартире правоохранители изъяли компьютерную технику, жесткие диски с информацией и мобильные телефоны. Во время осмотра техники специалисты из киберполиции обнаружили на жестком диске компьютера начальный программный код вредоносного программного обеспечения. Также удалось узнать, что в 2017 году человек распространял вирус под названием kiaracript. С помощью этого вируса он шифровал информацию пользователей и требовал деньги в криптовалюте за их расшифровку. По данному факту в полиции открыли уголовное производство по статье «Несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи». Досудебное следствие пока продолжается, а сумма ущерба устанавливается.

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