В Украине заработают мобильные группы полиции для реагирования на домашнее насилие

В 2019 году в Украине заработают 45 мобильных групп полиции для реагирования на домашнее насилие.

Об этом заявил помощник Главы Национальной полиции Украины Андрей Ткачев, – сообщает пресс-служба Нацполиции.

Как отмечается, около 200 полицейских уже прошли соответствующие обучение в конце прошлого года, а в январе этого года стартовала серия тренингов и для второй части полицейских.

Первый специализированный пятидневный тренинг на базе Национальной академии внутренних дел сейчас проходят 20 полицейских из Запорожья, Киева, Одессы, Харькова, Белой Церкви, Кропивницкого, Мариуполя, Николаева, Полтавы, Сум, Хмельницкого, Черкасс и Чернигова.

По словам помощника председателя Нацполиции, обучение также включает сотрудничество и взаимодействие с другими субъектами, которые работают в сфере предотвращения домашнего насилия – центры социальных служб, службы по делам детей, медицинские, образовательные учреждения, центры бесплатной правовой помощи и другие службы.

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