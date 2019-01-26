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суббота, 26 января, 2019, 20:07 Общество
В Украине за прошлый год поймали 955 проституток

В прошлом, 2018 году в Украине правоохранители выявили 955 лиц, которые занимались проституцией.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины в ответ на информационный запрос журналиста УНН.

«Всего по Украине в 2018 году выявлено 955 лиц, совершивших административные правонарушения по статье 181-1 КУоАП «Занятие проституцией», – говорится в ответе на запрос.

В целом в прошлом году правоохранители выявили 1362 админправонарушений по этой статье.

Добавим, в Днепре гражданин Турции вербовал несовершеннолетних в проститутки.

Напомним, генпрокурор Юрий Луценко выступает за легализацию проституции в Украине и против того, чтобы были легализованы наркотические средства.
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Украинановости Украиныпроститутки
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