В Нацбанке сообщили, сколько наличных на руках у украинцев

На каждого украинца приходится по 69 банкнот и 293 монеты, которыми учитывается оборот нацинальной валюты на территории страны. В начале года в обращении находилось 13,1 млрд монет на сумму 2,2 миллиарда гривень и 2,95 миллиарда банкнот на 397,8 миллиарда гривень.

Об этом сообщает «Слово и Дело».

МЭРТ разработало проект постановления с новым обязательным графиком перевода всех предприятий сферы торговли товарами и услугами на прием безналичных платежей уже с июля 2019 года.

Отмечается, что объем наличных гривневых банкнот и монет в наличном обращении в Украине в прошлом году вырос на 10,7%, до 400,1 миллиарда гривень, по состоянию на 1 января 2019 года.

Как сообщили в НБУ, рост спроса на наличные можно объяснить потребностями растущей экономики Украины в таком средстве расчета.

Среднее количество банкнот на одного украинца составляет 69 штук, а разменных монет – 293 штуки. Наибольшее количество банкнот в обращении – номиналом 200 гривень, разменных монет – 10 копеек (22,8% и 29,1% соответственно).

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