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суббота, 26 января, 2019, 0:25 Политика
В Минэнергетики объяснили, почему обещания кандидатов о снижении цены на газ являются опасными

Цена на газ имеет разные составляющие и формируется независимым регулятором. Сейчас необходимо ее сделать в соответствии с рыночной.

Об этом в эфире информационно-политического интерактивного ток-шоу «Народ против» на телеканале ZIK заявила первый заместитель Министра энергетики и угольной промышленности Украины Наталья Бойко.

«Украина нуждается в поддержке МВФ. Мы четко понимаем, как государство оказалось в такой ситуации и что происходило с сектором энергетики в последний десяток лет», – отмечает эксперт.

Среди всего заместитель Министра энергетики и угольной промышленности также обращает внимание на НАК «Нафтогаз».

«В течение длительного времени искусственно увеличивались задолженности НАК «Нафтогаз». Также интересно и то, что Украина за транзит получала меньше, чем платила России за тот газ, который она покупала. Мы постоянно искусственно вгоняли страну в долги, а теперь удивляемся траншу от МВФ!» – говорит эксперт.

В то же время суммы платежек за коммунальные услуги граждан могут различаться, говорит Наталья Бойко. Однако, в любом случае, цена за газ должна быть рыночной.

«Сумма оплаты зависит от того, оборудованы ли дома счетчиками, проведены ли мероприятия энергоэффективности и тому подобное. Также цена на газ не может устанавливаться Президентом, правительством. И в то же время она должна быть рыночной, поэтому надо завершить реформу», – говорит эксперт.

Цена на газ имеет разные составляющие и формируется независимым регулятором, уверяет заместитель Министра энергетики и угольной промышленности.

«Мы движемся к рыночной цене. И очень опасно отпускать ее полностью, поэтому правительство все же должно принимать меры, чтобы позаботиться о потребителе», – добавляет Наталья Бойко.

Также интересно, что ранее заместитель Министра энергетики и угольной промышленности Украины объяснила, как искусственно заниженная стоимость газа отражается недофинансированием дорог или садиков.
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цена на газНаталья Бойкоинформационно-политическое ток-шоу «Народ против»новости Украиныновости политики
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2019-01-26 01:32 :03