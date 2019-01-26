В Мексике неизвестный пытался захватить в заложники более 40 детей

В Мексике произошла попытка захвата заложников в одной из школ района Баия де Бандерас в штате Наярит на западе Мексики. Мужчина, который находился в состоянии опьянения, ворвался на территорию учебного заведения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Televisa.



Место происшествия (Televisa)

Как сообщается, после переговоров с властями, которые продолжались около трех часов, злоумышленник потребовал принести ему две дозы метамфетамина, однако позднее согласился на несколько бутылок пива.

Как отмечается, неизвестный, который находился в состоянии опьянения, ворвался на территорию учебного заведения и похитил несколько ножей на кухне.

Вместе с тем, ни один ребенок от действий злоумышленника не пострадал. Задержанный был передан в распоряжение сотрудников прокуратуры.

Напомним, ранее сообщалось, что число погибших в результате взрыва бензопровода в мексиканском городе Тлауэлильпан возросло до 107 человек.

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