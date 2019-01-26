live
Aнонси
Анонс програми Перші про головне. Деталі
Анонс програми Перші про головне. Деталі
26 января, суббота
Анонс програми Історична правда з Вахтангом Кіпіані
Анонс програми Історична правда з Вахтангом Кіпіані
26 января, суббота
Анонс програми Злий дім за 29.01.19
Анонс програми Злий дім за 29.01.19
29 января, вторник
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
суббота, 26 января, 2019, 16:06 Мир
В Мексике неизвестный пытался захватить в заложники более 40 детей

В Мексике произошла попытка захвата заложников в одной из школ района Баия де Бандерас в штате Наярит на западе Мексики. Мужчина, который находился в состоянии опьянения, ворвался на территорию учебного заведения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Televisa.

Ð£ ÐÐµÐºÑÐ¸ÑÑ Ð½ÐµÐ²ÑÐ´Ð¾Ð¼Ð¸Ð¹ Ð½Ð°Ð¼Ð°Ð³Ð°Ð²ÑÑ Ð·Ð°ÑÐ¾Ð¿Ð¸ÑÐ¸ Ð² Ð·Ð°ÑÑÑÐ½Ð¸ÐºÐ¸ Ð±ÑÐ»ÑÑÐµ 40 Ð´ÑÑÐµÐ¹
Место происшествия (Televisa)

Как сообщается, после переговоров с властями, которые продолжались около трех часов, злоумышленник потребовал принести ему две дозы метамфетамина, однако позднее согласился на несколько бутылок пива.

Как отмечается, неизвестный, который находился в состоянии опьянения, ворвался на территорию учебного заведения и похитил несколько ножей на кухне.

Вместе с тем, ни один ребенок от действий злоумышленника не пострадал. Задержанный был передан в распоряжение сотрудников прокуратуры.

Напомним, ранее сообщалось, что число погибших в результате взрыва бензопровода в мексиканском городе Тлауэлильпан возросло до 107 человек.
Додайте ZIK.UA в обрані джерела Добавить в избранные Google News
Мексиказаложникидетиновости мира
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
Top
2019-01-26 19:32 :39