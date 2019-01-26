В Киев едет всемирно известная балетная труппа NDT

Один вечер и 4 балета от 5 ведущих хореографов современности. 13 апреля в МЦКИ Октябрьский выступит труппа Нидерландского Танцевального Театра – NDT 2. История Нидерландского танцевального театра (NDT) началась в середине прошлого века, и за 59 лет участники театра превратили его в национальное достояние страны.

Об этом Информатору рассказали организаторы в Киеве. Он базируется в городе Гаага, но ежегодно гастролирует по миру, представляя свои постановки в Европе, Азии, США и Австралии. Ежегодно его спектакли посещают более 115 000 зрителей.

Сегодня репертуар театра насчитывает более 600 постановок от таких именитых балетмейстеров, как Иржи Килиан, Ханс ван Манен, Соль Леон, Пол Лайтфут, Кристал Пайти, Эдвард Клюг, Александр Экман и Марко Геке. Именно они и десятки выдающихся приглашенных хореографов сумели создать уникальный симбиоз хореографии, визуальных искусств, музыки, света и декораций.

NDT 2 – молодая труппа Netherlands Dans Theater, в составе которой танцовщики, представляющие постановки лучших мировых хореографов. Балансируя на гранях танцевальных жанров, они ежегодно создают новые витки и направления в развитии танцевального искусства.

Несмотря на расписанный на три года вперед график, в рамках мирового тура в 2019-м NDT 2 впервые увидит Украина, на сцене МЦКИ Октябрьский будут показаны постановки от лучших хореографов современности:

Марко Геке

Появление немецкого хореографа Марко Геке воспринимается как одно из самых громких хореографических открытий XXI века. За десять лет работы хореографом в Штутгартском балете и балете Скапини в Роттердаме, Геке создал 45 постановок. В 2015 году был номинирован на датскую танцевальную премию Zwaan за «самую впечатляющую хореографию» для NDT 1. В то время как работа Midnight Raga для NDT 2 принесла ему Zwaan в категории «Самый впечатляющий танцевальный продакшн». Постановка, которую Геке вскоре представит украинской аудитории – Wir uns sagen Dunkles – в 2018-м была отмечена международным танцевальным фестивалем Benois de la danse. Музыка – Placebo, Шнитке, Шуберта.

Ханс Ван Манен

Легендарный голландский хореограф, на счету которого 120 балетов. 60 из них – для Нидерландского Танцевального Театра. Успех балетмейстера отмечен десятками наград, среди которых и премия «Эразм» за вклад в развитие европейской культуры. К 35-летию карьеры Ханса Ван Манена королева Нидерландов вручила ему рыцарский орден Оранских-Нассау, а к его 75-летию ему было присвоено звание командора Ордена Нидерландского льва. Украинской публике он представит балет Simple Things.

Эдвард Клюг

Румынский хореограф и руководитель Национального театра Словении, Марибор, который давно покорил мировую публику своим знаменитым произведением Radio and Juliet и Quatro на музыку Radiohead и Милко Лазара. Но на этот раз в Украине хореограф представит свою новую постановку Mutual comfort, которая стала настоящим прорывом в рамках сотрудничества Эдварда с NDT 2.

Соль Леон и Пол Лайтфут

Танцовщица из Испании и ее партнер – британец Пол Лайтфут прошли многолетнюю историю в NDT. Вместе они выиграли награды танцевальных фестивалей Benois de la Danse и награды The Herald's Archangel. Хореографический дуэт создал около 50 произведений, а NDT за время их работы получил звание одного из самых креативных и самобытных танцевальных театров в мире.

Уже в 2020-м, под конец 60 сезона, Пол и Соль планируют покинуть свой пост в NDT, поэтому весной 2019-го украинские зрители станут свидетелями не только зрелищного спектакля Signing Off, но и конца целой эпохи в мире современной хореографии.

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