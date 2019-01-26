live
Aнонси
Анонс програми Перші про головне. Деталі
Анонс програми Перші про головне. Деталі
26 января, суббота
Анонс програми Історична правда з Вахтангом Кіпіані
Анонс програми Історична правда з Вахтангом Кіпіані
26 января, суббота
Анонс програми Злий дім за 29.01.19
Анонс програми Злий дім за 29.01.19
29 января, вторник
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
суббота, 26 января, 2019, 12:33 Экономика
В Кабмине сообщили, кто выиграет от монетизации субсидий

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко убежден, что монетизация субсидий будет выгодна и потребителям, и поставщикам услуг.

Об этом он сказал в эфире «Украинского радио», – сообщили в пресс-службе Правительства.

«При нормальной работе механизма монетизации субсидий выигрывают все. И потребители услуг получат живые деньги на руки, и поставщики этих услуг получат живые средства», – отметил Павел Розенко, напомнив, что ранее расчеты с поставщиками услуг со стороны Государственного бюджета Украины в основном происходили через систему взаимозачетов.

Павел Розенко отметил, что получатели субсидий, которые будут экономить энергоресурсы, смогут использовать остатки средств на собственные нужды. Вместе с тем он отметил, что субсидия – это, прежде всего, целевой платеж, это целевая помощь государства для оплаты за жилищно-коммунальные услуги. «То есть человек обязан использовать эти средства, прежде всего, для уплаты за предоставленные услуги, а уже экономию средств он может использовать на собственные нужды», – пояснил он.

«Я убежден, что 95 процентов потребителей – это сознательные потребители, которые прекрасно понимают, что эти средства надо направлять на оплату за жилищно-коммунальные услуги. Но найдутся и люди, которые будут некорректно их использовать. Бесспорно, мы сейчас отрабатываем и механизмы, каким образом оградиться от этого. Но люди сами заинтересованы в том, чтобы эти деньги получать постоянно, а для этого надо платить за жилищно-коммунальные услуги», – подытожил Вице-премьер-министр.

 
Додайте ZIK.UA в обрані джерела Добавить в избранные Google News
субсидииПавел РозенкоЖКХновости Украиныновости экономики
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
Top
2019-01-26 15:57 :09