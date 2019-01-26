В Кабмине сообщили, кто выиграет от монетизации субсидий

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко убежден, что монетизация субсидий будет выгодна и потребителям, и поставщикам услуг.

Об этом он сказал в эфире «Украинского радио», – сообщили в пресс-службе Правительства.

«При нормальной работе механизма монетизации субсидий выигрывают все. И потребители услуг получат живые деньги на руки, и поставщики этих услуг получат живые средства», – отметил Павел Розенко, напомнив, что ранее расчеты с поставщиками услуг со стороны Государственного бюджета Украины в основном происходили через систему взаимозачетов.

Павел Розенко отметил, что получатели субсидий, которые будут экономить энергоресурсы, смогут использовать остатки средств на собственные нужды. Вместе с тем он отметил, что субсидия – это, прежде всего, целевой платеж, это целевая помощь государства для оплаты за жилищно-коммунальные услуги. «То есть человек обязан использовать эти средства, прежде всего, для уплаты за предоставленные услуги, а уже экономию средств он может использовать на собственные нужды», – пояснил он.

«Я убежден, что 95 процентов потребителей – это сознательные потребители, которые прекрасно понимают, что эти средства надо направлять на оплату за жилищно-коммунальные услуги. Но найдутся и люди, которые будут некорректно их использовать. Бесспорно, мы сейчас отрабатываем и механизмы, каким образом оградиться от этого. Но люди сами заинтересованы в том, чтобы эти деньги получать постоянно, а для этого надо платить за жилищно-коммунальные услуги», – подытожил Вице-премьер-министр.

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