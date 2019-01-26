live
Aнонси
Анонс програми Перші про головне. Деталі
Анонс програми Перші про головне. Деталі
26 января, суббота
Анонс програми Історична правда з Вахтангом Кіпіані
Анонс програми Історична правда з Вахтангом Кіпіані
26 января, суббота
Анонс програми Злий дім за 29.01.19
Анонс програми Злий дім за 29.01.19
29 января, вторник
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
суббота, 26 января, 2019, 13:55 События
В Харькове ранее судимый изнасиловал девушку-провизора в аптеке

В Харькове задержали мужчину, который 25 января в аптеке, воспользовавшись отсутствием посетителей, с применением физического насилия затащил девушку-провизора в подсобное помещение, нанес ей телесные повреждения, изнасиловал и завладел ее мобильным телефоном.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области.

Информация о преступлении поступила в полицию около 17.25. На место происшествия срочно отправилась следственно-оперативная группа Немышлянского отдела полиции города Харькова. Полицейские установили, что вечером неизвестный мужчина зашел в аптеку. Воспользовавшись отсутствием посетителей, он с применением физического насилия затащил девушку-провизора в подсобное помещение, нанес телесные повреждения, изнасиловал и завладел ее мобильным телефоном.

На розыск злоумышленника по тревоге был поднят весь личный состав территориального подразделения полиции. Во время отработки видеозаписей с камер видеонаблюдения участковый инспектор полиции узнал в нападавшем 45-летнего жителя района, ранее судимого за совершение грабежа. Полицейские задержали злоумышленника неподалеку от места проживания.

Следственным управлением ГУНП в Харьковской области, сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 152 (изнасилование) и ч.3 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание за совершение данных преступлений предусматривает до 8 лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются.

 
Додайте ZIK.UA в обрані джерела Добавить в избранные Google News
криминалХарьковновости Украины
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
Top
2019-01-26 15:57 :01