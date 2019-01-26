В Харькове ранее судимый изнасиловал девушку-провизора в аптеке

В Харькове задержали мужчину, который 25 января в аптеке, воспользовавшись отсутствием посетителей, с применением физического насилия затащил девушку-провизора в подсобное помещение, нанес ей телесные повреждения, изнасиловал и завладел ее мобильным телефоном.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области.

Информация о преступлении поступила в полицию около 17.25. На место происшествия срочно отправилась следственно-оперативная группа Немышлянского отдела полиции города Харькова. Полицейские установили, что вечером неизвестный мужчина зашел в аптеку. Воспользовавшись отсутствием посетителей, он с применением физического насилия затащил девушку-провизора в подсобное помещение, нанес телесные повреждения, изнасиловал и завладел ее мобильным телефоном.

На розыск злоумышленника по тревоге был поднят весь личный состав территориального подразделения полиции. Во время отработки видеозаписей с камер видеонаблюдения участковый инспектор полиции узнал в нападавшем 45-летнего жителя района, ранее судимого за совершение грабежа. Полицейские задержали злоумышленника неподалеку от места проживания.

Следственным управлением ГУНП в Харьковской области, сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 152 (изнасилование) и ч.3 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание за совершение данных преступлений предусматривает до 8 лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются.

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