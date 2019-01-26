live
Aнонси
Анонс програми Перші про головне. Деталі
Анонс програми Перші про головне. Деталі
26 января, суббота
Анонс програми Історична правда з Вахтангом Кіпіані
Анонс програми Історична правда з Вахтангом Кіпіані
26 января, суббота
Анонс програми Злий дім за 29.01.19
Анонс програми Злий дім за 29.01.19
29 января, вторник
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
суббота, 26 января, 2019, 17:53 События
В Черновцах студент-египтянин бросился с 4 этажа – его успели довезти до больницы

В субботу, 26 января, в Черновцах студент из Египта упал с четвертого этажа – он выжил.

Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

Мужчина после падения находился в сознании, но получил многочисленные переломы и ушиб внутренних органов и был госпитализирован в больницу.

Сотрудники полиции опросили свидетелей и очевидцев происшествия.

Установлено, что потерпевший является гражданином Египта и прибыл в Украину с целью обучения в Буковинском государственном медуниверситете.

Одной из версий происшествия очевидцы называют попытку студента покончить жизнь самоубийством по личным причинам. Полиция продолжает проверку по данному факту для установления всех обстоятельств.
Додайте ZIK.UA в обрані джерела Добавить в избранные Google News
ЕгипетЧерновцыстудентновости Украины
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
Top
2019-01-26 19:32 :33