В Черновцах студент-египтянин бросился с 4 этажа – его успели довезти до больницы

В субботу, 26 января, в Черновцах студент из Египта упал с четвертого этажа – он выжил.

Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

Мужчина после падения находился в сознании, но получил многочисленные переломы и ушиб внутренних органов и был госпитализирован в больницу.

Сотрудники полиции опросили свидетелей и очевидцев происшествия.

Установлено, что потерпевший является гражданином Египта и прибыл в Украину с целью обучения в Буковинском государственном медуниверситете.

Одной из версий происшествия очевидцы называют попытку студента покончить жизнь самоубийством по личным причинам. Полиция продолжает проверку по данному факту для установления всех обстоятельств.

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