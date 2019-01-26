В аэропорту «Борисполь» гражданин Марокко напал на пограничника

В аэропорту «Борисполь» гражданин Марокко, который летел рейсом из Стамбула, напал на пограничника.

Видео инцидента опубликовала на YouTube Государственная пограничная служба Украины, – сообщает Апостроф.

В ведомстве напомнили, что в 2018 году во въезде на территорию Украины было отказано почти 4650 потенциальным нелегальным мигрантам, более 100 из которых граждане Марокко.

«Очередного марокканца, который не мог подтвердить цели своей поездки в Украину, обнаружили на днях в международном аэропорту «Борисполь». Он прилетел рейсом из Стамбула. В ходе пограничного контроля иностранец 1992 года рождения заявил инспекторам Отдельного контрольно-пропускного пункта «Киев», что направляется на территорию нашего государства по программе обмена. При этом он отмечал, что будет обучать украинских детей английскому и еще одному языку, однако сам владеет английским достаточно плохо. Кроме того, он не имел достаточного финансового обеспечения, определенного украинским законодательством для иностранцев. По результатам проведения контроля второй линии пограничники отказали ему в пересечении границы», – рассказали в пограничной службе.

После нападения на пограничника, пассажира задержали и отправили рейсом обратно в Стамбул, запретив въезд в Украину на три года.

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