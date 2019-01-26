Умер композитор Мишель Легран

Французский композитор Мишель Легран умер в возрасте 86 лет.

Об этом сообщает Le Monde со ссылкой на его представителя.

Легран был широко известен как автор музыки к фильмам, в том числе «Шербурские зонтики» (1964) и «Афере Томаса Крауна» (1968). Он 13 раз номинировался на «Оскар» и трижды побеждал.

Песню «I Will Wait For You» из «Шербурских зонтиков» исполнили Нана Мускури и Мишель Легран.

За песню «The Windmills Of Your Mind» из «Аферы Томаса Крауна» Легран получил премию «Оскар», – пишет «Медуза».

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