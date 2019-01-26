Цукерберг планирует объединить сообщения Facebook, WhatsApp и Instagram, – NYT

Марк Цукерберг хочет объединить соцсеть Facebook вместе с WhatsApp и Instagram, чтобы их пользователи могли отправлять сообщения между приложениями.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на четыре источника, – сообщает Украинская правда.

«Этот шаг, описанный четырьмя лицами, которые участвуют в этом процессе, требует от тысяч работников Facebook перенастроить функцию WhatsApp, Instagram и Facebook Messenger на базовых уровнях. Хотя все три службы продолжат работать как отдельные программы, их инфраструктура обмена сообщениями будет унифицирована», – рассказали изданию собеседники.

Facebook все еще находится на ранних стадиях работы и планирует завершить слияние до конца 2019 или в начале 2020 года.

Кроме того, Цукерберг приказал, чтобы во всех трех приложениях было сквозное шифрование (метод передачи данных, в котором только пользователи, которые общаются между собой, имеют доступ к сообщениям – УП). По словам собеседников NYT, это значительный шаг, который будет защищать сообщения от просмотра кем-либо, кроме участников разговора.

После интеграции всех трех приложений пользователь, например, Facebook сможет отправить зашифрованное сообщение тому, кто имеет учетную запись WhatsApp. Сейчас это невозможно, потому что все программы работают отдельно.

Кроме того, в Facebook считают, что эти изменения поспособствуют увеличению интереса пользователей к компании и помогут удержать их в долгосрочной перспективе, когда замедлится рост популярности приложений.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.