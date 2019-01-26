Теннисистка из Японии Наоми Осака выиграла Australian Open-2019

Японская теннисистка Наоми Осака впервые в карьере стала победительницей Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) – первого в сезоне 2019 года турнира серии Grand Slam, который проходит в Мельбурне (призовой фонд – $44,5 млн).

В финальном матче Наоми Осака, посеянная на турнире под четвертым номером, победила в трех сетах Петру Квитову из Чехии (8) со счетом 7:6 (7:2), 5:7, 6:4, сообщает Укринформ.

21-летняя Осака выиграла второй в карьере и второй подряд турнир Grand Slam. В 2018 году она победила на Открытом чемпионате США (US Open-2018).

В понедельник, 28 января, японская теннисистка возглавит рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA).

28-летняя Квитова, которая поднимется на второе место в мировой классификации, впервые в карьере играла в финале Открытого чемпионата Австралии. До этого ее лучшим достижением в Мельбурне был выход в полуфинал турнира в 2012 году. Квитова является двукратной победительницей Уимблдона (2011, 2014).

Добавим, что турнир Australian Open-2019 завершится завтра, 27 января, мужским финалом Новак Джокович (Сербия, 1) – Рафаэль Надаль (Испания, 2).

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