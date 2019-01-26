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суббота, 26 января, 2019, 20:24 События
«Темная сторона Кремля»: Расследователи опубликовали 175 ГБ данных по РФ и Донбассу

Проект Distributed Denial of Secrets (DDoSecrets) в пятницу обнародовал масштабную коллекцию документов из РФ, полученную путем хакерских взломов и утечек информации.

Об этом сообщает «Украинская правда».

Как пишет The New York Times, большинство материалов, которые проливают свет на российскую войну в Украине, а также на связи между Кремлем и Русской православной церковью, и тому подобное, были ранее опубликованы в России, Украине и других странах.

Однако поражает объем материала – 175 гигабайт.

Как отметила группа DDoSecrets, основные файлы новой коллекции под названием «Темная сторона Кремля» включают «сотни тысяч сообщений и файлов российских политиков, журналистов, олигархов, религиозных деятелей и националистов/террористов в Украине".

Отмечается, что документы включают объемный архив материалов из МВД России, который WikiLeaks отказался публиковать в 2016 году.

Также опубликовано много российских электронных писем и других материалов, полученных хакерской группой «Шалтай-Болтай», документы российского экспортера оружия «Рособоронэкспорт» и материалы по фальсификации истории падения на Украине малайзийского пассажирского самолета рейса МН17 в 2014 году.

Новый сайт работает примерно по модели WikiLeaks – приглашая хакеров и информаторов отправлять конфиденциальные документы.

The New York Times пишет, что украинские хакеры упорно работали над разоблачением российской тайной деятельности в оккупированном Крыму и ОРДЛО, бизнесмены использовали атаки против соперников, активисты стремились разоблачить правонарушения со стороны полиции и силовых структур.

«Полученные архивы электронных писем и внутренних документов были размещены по всему Интернету, а новая коллекция стремится собрать все в одном месте», – говорится в материале.

Эмма Бест, журналистка из Бостона, которая помогала организовать DDoSecrets, сообщила изданию, что сайтом занимается менее 20 человек, живущих в разных странах, однако большинство из них предпочитают оставаться неназванными.

Бест рассказала, что около двух недель назад, когда материал в отношении РФ был собран, но еще не опубликован, кто-то попытался стереть один из серверов группы.

В связи с этим группа ускорила публикацию материалов на несколько недель и сохранила копии архива в нескольких местах, чтобы предотвратить его уничтожение.
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2019-01-26 22:42 :57