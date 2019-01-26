Супрун рассказала, сколько ребенок может выдержать вакцин

Существуют неоспоримые доказательства, что вакцины не изнашивают иммунитет, а создают защиту.

Об этом написала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook.

По ее словам, еще 100 лет назад дети получали только одну прививку от натуральной оспы, а сегодня в Украине дети получают прививки от 10 опасных болезней.

«Вместе с увеличением количества инфекционных болезней, для профилактики которых проводят прививки, и использованием комбинированных вакцин (когда одна вакцина защищает против нескольких инфекций) у многих родителей сформировалось представление, что из-за этого растет так называемая антигенная (компоненты вакцины, в которых собственно и формируется иммунитет) перегрузка иммунной системы и ее «износ». То есть иммунитет их ребенка не сможет справиться с прививкой несколькими вакцинами одновременно», – отметила Супрун.

Она подчеркнула, что иммунная система человека сформировалась как способная узнавать большое количеством антигенов одновременно.

«Иммунитет ребенка достаточно силен, чтобы бороться с такими ежедневными вызовами. Но этого нельзя утверждать, когда речь идет об инфекционных болезнях. Для борьбы с корью или дифтерией собственного иммунитета недостаточно. Поэтому так важно получить защиту от всех опасных болезней еще в раннем возрасте, и не забывать о повторных прививках (ревакцинации) и во взрослом», – отметила чиновница.

Она опровергла существование опасности для иммунитета, когда ребенок получает прививку против нескольких болезней одновременно.

«В ряде исследований изучали потенциальное взаимодействие многокомпонентной вакцины от кори (КПК) и вакцин для профилактики следующих болезней или введение вакцин против различных инфекций: ветряной оспы; многокомпонентной вакцины против дифтерии-столбняка-коклюша (АКДС) и полиомиелита (ОПВ); многокомпонентной вакцины против дифтерии-столбняка-коклюша-гемофильной инфекции (АКДС+Хиб) и ветряной оспы; отдельно против гемофильной инфекции (Хиб-инфекции) это лишь мизерная часть от проведенных исследований, которые не выявили угнетение иммунного ответа при одновременном введении нескольких вакцин. В одном из исследований не было зафиксировано снижение иммунного ответа подавления иммунной системы. При чем прививки против этих болезней проводили в один день», – написала Супрун.

По ее словам, существуют неопровержимые доказательства, что вакцины не «изнашивают» иммунитет и вызывают безопасную и эффективную реакцию – создают защиту.

«Не нужно откладывать вакцинацию для того, чтобы «разгрузить» иммунитет ребенка. Такие действия могут лишить защиты вашего ребенка от опасных болезней», – призвала и.о. министра.

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