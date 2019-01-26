США отправляют обратно первую группу просителей убежища из Мексики

Посольство США проинформировало правительство Мексики о планах вернуть в страну первых 20 человек, которые прибыли отсюда в США и подали документы на получение убежища.

Их должны были доставить до пограничного мексиканского городка Тихуана в пятницу, однако наблюдатели не заметили прибытия мигрантов в тот день, сообщает Укринформ.

Такое новшество ввела администрация Трампа с конца декабря 2018 года. Власть решила отправлять искателей убежища обратно в Мексику на время рассмотрения дела, которое может продолжаться несколько месяцев или даже лет. Раньше же, если правительство США принимало к рассмотрению просьбы об убежище мигранта, его задерживали на несколько месяцев, или позволяли находиться в США на время рассмотрения дела.

В Мексике уже выразили недовольство этим «односторонним» решением США.

«Правительство Мексики не согласно с односторонним решением правительства Соединенных Штатов. Однако, мы подтверждаем, что наше правительство поддерживает мигрантов и защищает права человека», – заявил спикер Министерства иностранных дел Мексики Роберто Веласко.

Тем временем, власти Тихуаны выразили недовольство такой политикой. Мэр Тихуаны призвал центральное правительство взять на себя финансовое бремя по содержанию мигрантов.

Отмечается также, что в приграничных мексиканских городках мигранты страдают от нападений преступных группировок.

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