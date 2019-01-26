Совбез ООН собирается на заседание по поводу политического кризиса в Венесуэле

25 января в Госдепартаменте США сообщили, что госсекретарь США Майк Помпео собирается призвать Совет безопасности ООН признать венесуэльского оппозиционного лидера Хуана Гуайдо, который провозгласил себя исполняющим обязанности президента, а также просить поддержать переходное правительство Венесуэлы.

Об этом информирует «Радио Свобода».

Заседание Совета безопасности ООН для обсуждения кризиса в Венесуэле было инициировано США и рядом стран этого региона. Это вызвало сопротивление со стороны России, которая выражает поддержку в адрес президента Венесуэлы Николаса Мадуро. По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, если заседание состоится, Москва будет настаивать на выполнении требований международного законодательства.

Накануне информационное агентство Reuters со ссылкой на собственные источники сообщило, что сотрудники частной военной компании, вероятно, группы «Вагнер», приезжали в Венесуэлу на протяжении последних дней, чтобы усилить охрану президента страны Николаса Мадуро.

Во время протестов за последние несколько дней в Венесуэле погибли по меньшей мере 16 человек, более 300 находятся под арестом. Участники митингов требуют отставки режима Николаса Мадуро.

23 января лидер национального собрания Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы.

Вечером 23 января протесты против Мадуро поддержали политики Евросоюза: Верховная представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини и президент Европейского совета Дональд Туск. 22 января о своей поддержке лидеру оппозиции Хуану Гуайдо заявил президент США Дональд Трамп.

Поддержку Николасу Мадуро выразили, в частности, Россия и Турция.

10 января Николас Мадуро в очередной раз вступил в должность президента Венесуэлы. Нынешний президентский срок должен длиться до 2025 года. Он занимал пост президента Венесуэлы с 2013 года после смерти Уго Чавеса.

Парламент Венесуэлы объявил Мадуро узурпатором власти в стране.

В 2018 году экономическое положение Венесуэлы продолжало ухудшаться: показатель инфляции в стране превысил отметку одного миллиона процентов в год. В большинстве городов наблюдается недостаток товаров повседневного пользования, миллионы людей эмигрировали из страны в поисках работы.

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