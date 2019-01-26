Сокрушительные торнадо всколыхнули известный турецкий курорт – пострадали даже самолеты

Несколько торнадо в субботу обрушились на курортный турецкий город Анталья на юго-западе страны.
Об этом сообщает портал Severe Weather Europe, передает «Европейская правда».
Очевидцы сообщат о как минимум пяти торнадо, которые нанесли серьезный ущерб центру Анталии. Торнадо сопровождались сильными грозами и градом.
Также пострадал аэропорт города, на фотографиях можно увидеть перевернутые автобусы и поврежденные самолеты.
Турецкое издание Hurriyet сообщает, что в результате стихийного бедствия погибли 13-летняя девочка и муниципальный работник.
По последним данным, пострадали 12 человек, в том числе пятеро членов семьи сирийских беженцев, среди которых трое детей.
По информации CNN Turk, два здания в городе были полностью разрушены, 21 серьезно повреждены, 208 получили средние повреждения.