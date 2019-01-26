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суббота, 26 января, 2019, 17:37 Мир
Сокрушительные торнадо всколыхнули известный турецкий курорт – пострадали даже самолеты

Несколько торнадо в субботу обрушились на курортный турецкий город Анталья на юго-западе страны.

Об этом сообщает портал Severe Weather Europe, передает «Европейская правда».

Очевидцы сообщат о как минимум пяти торнадо, которые нанесли серьезный ущерб центру Анталии. Торнадо сопровождались сильными грозами и градом.

Также пострадал аэропорт города, на фотографиях можно увидеть перевернутые автобусы и поврежденные самолеты.

Турецкое издание Hurriyet сообщает, что в результате стихийного бедствия погибли 13-летняя девочка и муниципальный работник.

По последним данным, пострадали 12 человек, в том числе пятеро членов семьи сирийских беженцев, среди которых трое детей.

По информации CNN Turk, два здания в городе были полностью разрушены, 21 серьезно повреждены, 208 получили средние повреждения.
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