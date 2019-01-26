«Шатдаун» в США временно прекращен: Трамп подписал законопроект

Президент США Дональд Трамп подписал законопроект о временном прекращении шатдауна на 3 недели – до 15 февраля.
Об этом сообщает «Неделя» со ссылкой на The New York Times.
«Президент подписал документ о временном прекращении самого длинного в истории США шатдауна. По его словам, переговоры по пограничной стене будут продолжаться», – отмечает издание.
Перед этим соответствующий законопроект единогласно приняли Сенат и Палата представителей США.
Ранее Трамп заявил, что готов к введению чрезвычайного положения или повторного прекращения работы правительства, если республиканцы и демократы не смогут достичь соглашения по финансированию строительства стены на границе с Мексикой.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что предложил возобновить работу правительства в течение трех недель до 15 февраля, так и не заставив демократов выделить 5,7 миллиарда долларов на строительство стены на границе с Мексикой.