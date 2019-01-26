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суббота, 26 января, 2019, 22:34 Общество
Селин Дион выпустила собственную линию детской одежды

26-29 января, в дни проведения Paris Kid Week, в Париже будет работать первый поп-ап стор Celinununu, где помимо текущей коллекции, представленной в интернет-магазине бренда, посетителям предложат новые стили.

Об этом сообщает journalist со ссылкой на Environnement.

Певица Селин Дион основала собственный бренд одежды для детей под названием Celinununu, объединившись для этого с дизайнерами Айрис Адлер и Тали Мильхберг.

Сейчас линейка продуктов доступна онлайн и включает в себя более 70 предметов одежды: топы, платья, покрывала и многое другое для детей в возрасте от 0 до 14 лет.

«Celinununu позволяет детям делать выбор независимо от стереотипов и норм, чтобы они могли учитывать свои собственные вкусы и предпочтения. Мы помогаем им почувствовать себя свободными, творческими, счастливыми», – рассказывает Селин Дион.
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Модановости УкраиныСелин Диондетская одежда
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