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суббота, 26 января, 2019, 15:49 Политика
Савченко выдвинули кандидатом в президенты

Политическая партия «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко» выдвинула Надежду Савченко кандидатом в Президенты Украины.

Об этом в Фейсбуке сообщает гражданская сеть «Опора».

«В программе кандидатки – изменение политической системы конституционным путем. Делегаты держали в руках плоды граната и скандировали «Свободу Надежде Савченко, свободу украинским политзаключенным». Решение принято единогласно», – сообщили в «Опоре».

Напомним, Н.Савченко находится под стражей с 23 марта 2018 года. 22 марта Верховная Рада поддержала представление генпрокурора Украины Юрия Луценко и дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Н.Савченко.

Сейчас Н.Савченко и ее адвокаты знакомятся с материалами так называемого " дела Савченко – Рубана, расследование которого было завершено 1 августа. В.Рубан был задержан 8 марта 2018 года на КПВВ на Донбассе с арсеналом оружия. Он вез оружие с оккупированной территории на подконтрольную часть Украины.

 
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Надежда Савченковыборыновости Украиныновости политики
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