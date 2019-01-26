Саудовскую Аравию внесли в «черный список» ЕС из-за финансирования терроризма, – СМИ

Европейская комиссия добавила Саудовскую Аравию в список стран ЕС, которые представляют угрозу для блока из-за слабого контроля за финансированием терроризма и отмыванием денег.

Об этом Reuters сообщили в пятницу два источника, пишет «Европейская правда».

Эта новость поступила на фоне усиления международного давления на Саудовскую Аравию после убийства саудовского журналиста Джамала Хашогги в саудовском консульстве в Стамбуле 2 октября.

Список ЕС сегодня состоит из 16 стран, включая Иран, Ирак, Сирию, Афганистан, Йемен и Северную Корею.

На этой неделе список был обновлен и Саудовская Аравия – одна из стран, добавленная к нему. Сейчас список конфиденциальный.

Кроме вреда репутации, включение в список усложняет финансовые отношения с ЕС. Банки блока должны проводить дополнительные проверки платежей, к которым причастны лица из перечисленных юрисдикций.

Предварительное решение о включении в список еще должны одобрить 28 государств ЕС. На следующей неделе решение будет принято официально.

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