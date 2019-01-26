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суббота, 26 января, 2019, 11:30 Политика
Садовый идет на выборы, чтобы отобрать голоса у Порошенко – версия политического эксперта

Летом самые низкие показатели по Украине Юлия Тимошенко имела в Западном регионе, где безусловным лидером был Порошенко. Однако участие в выборах Садового, основной электорат которого именно здесь, лишит лидера БПП в западных областях от 8 до 10%. А по всей стране из-за львовского мэра Президент потеряет около 3% голосов. Поэтому можно предполагать, что роль Садового на выборах – технический кандидат.

Об этом шла речь в эфире спецпроекта «О чем молчит Андрей Садовый?» на телеканале ZIK.

Андрей Садовый идет на выборы, чтобы отобрать голоса у конкурентов. Но в чьей команде львовский мэр? Ответ, похоже, следует искать в сотрудничестве с бизнесменом Антоновым. Хотя сам олигарх желает казаться аполитичным, однако, по мнению экспертов, в его случае – это дело бесполезное.

«Реалии у нас такие, что Антонов как олигарх в списках «Форбс» должен иметь свое политическое прикрытие и свои политические влияния. Поэтому я не сомневаюсь, что это Садовый», – отметил блогер Юрий Сытник.

Если внимательно исследовать биографию Виталия Борисовича Антонова, можно заметить определенную закономерность. В 1999 Антонов был руководителем комиссии Топливо-энергетического комплекса в Союзе промышленников и предпринимателей Украины. Тогда же вице-премьером по вопросам ТЭК была Юлия Тимошенко. В начале 2000-х бизнесмен стал внештатным советником председателя ЛОГА Михаила Гладия, который два созыва ВРУ провел во фракциях Юлии Тимошенко. В 2009 Виталий Антонов входит в состав Совета инвесторов при Кабмине, а сама Тимошенко в то время занимает должность премьер-министра.

Из собственных источников журналистам проекта стало известно, что их сотрудничество длится еще с 90-х годов и было сформировано общими интересами на энергетическом рынке. На этой почве у них сложились хорошие партнерские отношения с россиянами, которые, учитывая действия Тимошенко, сохранены и по сей день.

Журналист Евгений Миклушка заметил: симпатии Тимошенко относительно России кажутся очевидными.

«И эта позиция, учитывая исследованные нами деловые связи, Виталия Антонова, похоже, устраивает. Но в такой компании Андрей Садовый уже выглядит лишним», – добавил журналист.

Местный политик Игорь Мартынюк рассказал, что позиция Андрея Ивановича – подальше от старых политиков.

«Я так понимаю, что представители или сама Юлия Владимировна предлагали влиться в ее команду. Он ответил, что Юлия Тимошенко – старый политик с историей, с опытом. Соответственно, им не по пути», – подчеркнул председатель Львовского городского отделения партии «Народный рух Украины.

Таким был официальный ответ Садового, который, впрочем, может быть частью хорошо спланированного сценария. Так, в Верховной Раде его «Самопомощь» голосует почти идентично БЮТу за большинство законов по бюджету и обороне страны. Кроме того, у обоих партийных лидеров не сложились отношения с действующим Президентом. Следовательно,  их коалиция стала бы реальным ударом по рейтингам гаранта.

Летом самые низкие показатели по Украине Юлия Тимошенко имела в Западном регионе, где безусловным лидером был Петр Порошенко. Однако участие в выборах Садового, основной электорат которого именно здесь, лишит лидера БПП в западных областях от 8 до 10%. А по всей стране из-за львовского мэра Президент потеряет около 3% голосов.

Поэтому, предполагает политолог Юрий Сытник, участие городского головы Львова в президентских выборах – не что иное, как хорошо спланированная политическая игра, где его роль – технический кандидат.

Так, в надежде на перемены и лучшую жизнь, украинцы невольно становятся участниками политических игр олигархов.
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