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суббота, 26 января, 2019, 21:12 Львов
С понедельника количество автобусов на маршруте №19 увеличится

С понедельника, 28 января, Львовское коммунальное автотранспортное предприятие № 1 увеличит выпуск автобусов на маршруте № 19, который соединяет ул. Мыколайчука и Сихов.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

«Сейчас, согласно паспорту маршрута, в рабочие дни на маршруте № 19 курсируют десять автобусов среднего класса Ataman. С понедельника количество автобусов, курсирующих на маршруте в рабочие дни, будет увеличено до 12», – говорится в сообщении.
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транспортЛьвовЛьвовская областьновости Украины
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