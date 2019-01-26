Разведка Украины назвала суммы потерь России от санкций

За четыре года международные санкции против России лишили бюджет страны-агрессора 173 млрд долларов.

Об этом в интервью «Укринформу» заявил глава службы внешней разведки Украины Егор Божок.

«Также за последние четыре года международные санкции, которые Путин называет «смехотворными», лишили российский бюджет 173 млрд долларов. Не знаю, насколько «смехотворна» эта сумма для Путина, но, убежден, для рядового россиянина это безумные деньги», – заявил он.

На уточняющий вопрос о том, кто определил такую сумму убытков, Божок заявил, что это внутренние подсчеты российского правительства по состоянию на конец 2018 года, которые они не афишируют.

Как сообщалось, Совет Европейского союза принял решение продлить санкции против РФ еще на полгода 21 декабря единогласно по письменной процедуре.

Решение продолжает ограничения ЕС на ведение бизнеса с российскими банковским, финансовым и энергетическим секторами. Действие текущих ограничительных мер ЕС заканчивалось в конце января.

Ранее официальный Рим неоднократно заявлял о намерениях заблокировать продление санкций в прежнем объеме. Однако другим лидерам ЕС удалось убедить итальянское руководство изменить мнение, – передает «Экономическая правда».

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