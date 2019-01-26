Протесты в Венесуэле: Число арестованных достигло 500 человек

Во время протестов в Венесуэле задержали уже 500 активистов.

Об этом написал в Twitter глава правозащитной организации «Венесуэльский криминальный форум» Альфредо Ромеро, – передает «Укринформ».

«Задержания продолжаются. Количество арестов уже достигло 500», – говорится в сообщении.

Как сообщалось, 23 января в Каракасе прошел многотысячный митинг против президента Николаса Мадуро. Во время него глава парламента Венесуэлы, лидер местной оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны, поскольку ранее парламент признал переизбрание Мадуро на пост главы государства неконституционным.

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После заявления Гуайдо на акции протеста против Мадуро вышли жители других городов Венесуэлы. Во время протестов между митингующими и силовиками произошли столкновения.

По последней информации, по меньшей мере 26 протестующих погибли. США, Британия и еще более десяти других стран Запада заявили, что не признают Мадуро президентом и поддерживают Хуана Гуайдо как временного главу государства до перевыборов в стране.

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