Под Киевом школьница жестоко избила девушку-подростка на глазах у сверстников

В селе Вишенки под Киевом школьница жестоко избила девочку из параллельного класса на глазах у знакомых. За дракой наблюдали еще несколько ровесниц, которые снимали это на видео и хохотали.

Видео избиение девочки обнародовано на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

«Девочка с 9-го класса избила девочку из параллели. После уроков они собрались компанией и пошли бить ту девочку. Одна била, другие смеялись и снимали это все», – говорится в подписи к видео.

Как видно на видео, одна из девушек бьет другую ногами по голове и таскает за волосы. Парень пытается прикрыть собой подругу, но тщетно.

По словам источника, в школу уже приезжала полиция.

«Ей ничего не сделали, она ходит и ржет по школе. Ей наплевать», – добавил автор.

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