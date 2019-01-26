суббота, 26 января, 2019, 0:06 Киев
Под Киевом школьница жестоко избила девушку-подростка на глазах у сверстников
В селе Вишенки под Киевом школьница жестоко избила девочку из параллельного класса на глазах у знакомых. За дракой наблюдали еще несколько ровесниц, которые снимали это на видео и хохотали.
Видео избиение девочки обнародовано на странице dtp.kiev.ua в Facebook.
«Девочка с 9-го класса избила девочку из параллели. После уроков они собрались компанией и пошли бить ту девочку. Одна била, другие смеялись и снимали это все», – говорится в подписи к видео.
Как видно на видео, одна из девушек бьет другую ногами по голове и таскает за волосы. Парень пытается прикрыть собой подругу, но тщетно.
По словам источника, в школу уже приезжала полиция.
«Ей ничего не сделали, она ходит и ржет по школе. Ей наплевать», – добавил автор.
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