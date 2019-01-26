Открытие 242 предприятий и создание 25 тыс. рабочих мест: отчет Синютки за 4 года работы

Председатель Львовской ОГА Олег Синютка отчитался о работе администрации под его руководством за последние четыре года и, чтобы этот отчет не выглядел прощанием, рассказал также о перспективах на 2019-2021 годы.

Отвечая на вопрос, почему местом для публичного отчета выбрали именно международный аэропорт «Львов» им. Данила Галицкого, Синютка отметил, что не все люди уже имели возможность увидеть помещения нового львовского аэропорта, и добавил, что «отсюда ближе к ЕС».

Началось же мероприятие с минуты молчания в память о погибшем бойце батальона «Госпитальеры» Владимира Гладуна, позывной «Ботаник», с которым прощались в этот день в Дрогобыче.

По словам Синютки, уже более 14 тысяч воинов из Львовщины взяли в руки оружие и пошли защищать страну. К сожалению, 297 из них заплатили за это жизнью, а больше 200 воинов ушли из жизни уже после возвращения с войны.

Бизнес и инвестиции

Среди ключевых достижений за 2015-2018 годы председатель ОГА назвал открытие 242 новых предприятий и создание почти 25 тысяч новых рабочих мест.

Свою работу продолжает офис сопровождения инвестора. Сейчас он сопровождает на стадии реализации более 650 инвестиционных проектов.

«Львовщина стала местом, комфортным для бизнеса. Я категорически против мнения о том, что бизнесу не нужно мешать. Бизнесу необходимо помогать. Власть должна быть лоббистом интересов бизнеса», – отметил Олег Синютка.

«Ключевая задача в 2019 году – продолжение реформ и модернизация экономики. Следующий год должен принести реальное улучшение жизни и увеличение доходов граждан», – добавил он.

Альтеративна энергетика

Также председатель ОГА назвал Львовщину лидером во внедрении альтернативных источников энергетики. В частности, значительно вырос объем возобновляемой энергетики. В области открыли 14 промышленных солнечных электростанций и 166 крышных (частных) СЭС.

При этом добыча угля выросла на 5,3%, производство готового товарного угля – на 19,3%. Введено в эксплуатацию семь новых лав. Ложки дегтя к этому добавляют постоянные задержки по выплате зарплаты шахтерам – так, в январе только начали выплачивать за декабрь.

В то же время в Радеховском районе открыли первую био-ТЭЦ, работающую на отходах древесины. Сумма привлеченных инвестиций – 175 млн грн.

В 2018 году 2778 семей воспользовались программой энергосбережения для населения Львовщины. В энергосбережение домов инвестировано 93,6 млн грн, 14,5 млн грн компенсировали из областного бюджета.

Ремонт дорог и безопасность движения

За период 2015-2018 годов в области отремонтировали 1744,2 км автодорог с привлечением из различных бюджетов более 9 млрд гривень.

Следовательно, ключевые дороги, которые удалось построить: М-09 Львов – Тернополь – Рава-Русская, Н-13 Львов – Самбор – Ужгород, Н-17 Львов – Радехов – Луцк, Т-14-16 Львов – Пустомыты – Меденичи, М-06 Киев – Чоп, O141903 Борыня – Мохнатое.

«По результатам последних соцопросов, 51 % жителей области увидели положительные сдвиги в строительстве дорог, – отметил Синютка. – В 2018 году мы завершили Бескидский тоннель – самый масштабный проект времен Независимой Украины. Еще одним проектом станет газовый интерконнектор, благодаря которому станет возможной доставка сжиженного газа в порты Балтики и хранение его в крупнейших газовых хранилищах».

Большим вызовом стала безопасность на дорогах, констатировал глава области: «Печальная статистика смертности на дорогах показывает, что нам надо совместно донести до людей, что хорошие дороги – не для того, чтобы летать быстрее своего ангела».

За последнее время, в области обустроили 269 освещенных пешеходных переходов, 13 светофорных объекта и 100 камер видеонаблюдения. Сумма привлеченных средств – 36,3 млн грн.

Количество ДТП на Львовщине уменьшилось на 7,2%.

Новые школы и дома для сирот

В области открыли 14 новых школ, а также 23 детсада.

«Мы привлекли внимание к детям с особыми образовательными потребностями. Эти дети – наши, и мы за них отвечаем. Поэтому в области уже открыли 26 инклюзивно-ресурсных центров и привлекли к работе 172 специалистов», – отметил Олег Синютка.

На нужды области закуплено 107 школьных автобусов, благодаря чему можно довозить в школы 97,8% учащихся.

Также на Львовщине построили 94 спортивные площадки, пять лагерей для реабилитации участников АТО (ООС), 3 млн грн направили на реконструкцию Львовской областной ДЮСШ, для Львовской школы высшего спортивного мастерства закупили 15-местный автомобиль Ford Transit Minibus, обустроено 18 футбольных полей с искусственным покрытием, 1,1 млн грн премий призерам официальных соревнований по олимпийским видам спорта.

На Львовщине собственными домами в 2018 году обеспечили 87 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, в 2017 – 59, 2016 – 73, 2015 – 36.

Несанкционированные свалки

С 2015 года ликвидировано 211 действующих несанкционированных свалок площадью более 150 га. Пять свалок твердых бытовых отходов площадью 7,3 га были рекультивированы.

«Наша задача, чтобы на территории области не осталось ни одной несанкционированной свалки ТБО. На 2019-2020 годы нам осталось ликвидировать 40 несанкционированных полигонов ТБО», – сообщил Синютка.

Отвечая на вопрос относительно строительства мусороперерабатывающего завода во Львове и общественных слушаний, которые состоялись вчера по этому поводу, председатель ОГА отметил: «Ко мне обращались люди с микрорайона Знесення и я пообещал им, что 3 февраля в 13.00 мы встретимся и поговорим об этой проблеме. 100% я не оставлю этих людей один на один с этой проблемой. А вчерашние оживленные общественные слушания – я по Интернету смотрел некоторые моменты. Думаю, что в понедельник руководитель профильного департамента меня проинформирует».

Туризм

В 2018 году туристический сбор вырос на почти 3 млн гривень, по сравнению с предыдущим годом и составил 13,4 млн грн.

В регионе обозначили 311 км путей активного туризма. Для удобства и комфорта туристов обустроено 124 пикник-локации, шесть рекреационных зон и горный приют.

В отношении автомобильного туризма, то в области обустроили 33 туристических объекта на двух автомобильных дорогах Львов-Шегини и Львов-Броды.

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