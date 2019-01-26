Одним из похитителей ценной картины из аукционного дома в Вене оказался украинец

Нидерландские правоохранители задержали в Амстердаме одного из трех подозреваемых в похищении ценной картины Ренуара из здания аукционного дома Dorotheum в столице Австрии.

Сейчас задержанный – 59-летний гражданин Украины, ранее судимый за совершение похожего преступления в Украине – находится под стражей в Вене, сообщает «Укринформ».

По данным представителя земельного суда Вены, подозреваемый был задержан в Амстердаме в середине декабря 2018 года, 28 декабря он был передан в Вену и сейчас ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщают австрийские СМИ, мужчина, очевидно, специализируется на похищении произведений искусств и уже имеет похожую судимость: в 2005 году он был осужден в Украине за похищение картины Ивана Айвазовского из одного из украинских музеев.

Во время задержания в амстердамском отеле также была обнаружена сумка, в которой, согласно данным с камер наблюдения аукционного дома, и была вынесена картина. Поиски двух соучастников преступления продолжаются. Потенциальный покупатель похищенной картины может находиться в Северной Европе.

Ранее сообщалось, 26 ноября 2018 года банда из по меньшей мере трех человек похитила из здания аукционного дома Dorotheum в Вене ценную картину французского импрессиониста Пьера Огюста Ренуара ориентировочной стоимостью около 120-160 тыс. евро.

Как сняли камеры аукционного дома, трое мужчин зашли в Dorotheum и целенаправленно пошли на второй этаж, где была размещена картина Ренуара в рамках запланированного на следующие дни аукциона. Злоумышленники вырезали полотно 1895 года размером 27 на 40 см прямо из рамы, после чего покинули здание через разные выходы. Кража была обнаружена работником аукционного дома позже.

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