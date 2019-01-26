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суббота, 26 января, 2019, 12:01 Политика
«О чем молчит Садовый?»: журналисты расследовали связи мэра Львова с сетью АЗС «ОККО»

Подчиненные городского головы Львова Садового выступили на стороне владельцев сети автозаправок «ОККО» в противостоянии с жителями Львова, которые пытались противодействовать строительству новой заправки.

Об этом шла речь в эфире спецпроекта «О чем молчит Андрей Садовый?» на телеканале ZIK.

Как говорилось в программе, торговля нефтепродуктами уже 30 лет является основным бизнесом Виталия Антонова. Он – главный акционер Концерна «Галнафтогаз»,  владеет сетью АЗС «ОККО». А это около 400 станций по всей стране. И аппетиты «ОККО», похоже, только растут.

Председатель Львовской ячейки партии «Народный рух Украины» Игорь Мартынюк рассказал, что в их организацию обратились жители ул. Героев УПА и Кульпарковской относительно несогласия со строительством там АЗС.

«Там есть нарушения всех государственных норм, ведь поблизости находятся две школы и детский садик», – подчеркнул Игорь Мартынюк.

Вдобавок, это территория сквера. Чтобы противостоять мощной корпорации, Игорь Мартынюк в ответ подготовил проект обустройства здесь общественного пространства.

Игорь признается: такого сопротивления со стороны городских чиновников просто не ожидал.

«Они даже не скрывали своей позиции, что они все делают для того, чтобы построить там заправку», – рассказал Игорь Мартынюк

Журналист Евгений Миклуша добавил, что сейчас община свой сквер отстояла.

«Впрочем позиция местной власти для многих осталась загадкой. До сих пор Андрея Садового никогда публично не связывали с Антоновым или заправками «ОККО». Поэтому мы продолжили поиски в этом направлении», – отметил журналист.

Пик расширения сети «ОККО» пришелся на вторую половину 2000-х. В среднем «Галнафтогаз» открывал каждые десять дней новую АЗС. В эту статистику должна была войти львовская заправка на проспекте Чорновола. Возведена она была еще летом 2007, однако ни тогда, ни осенью и даже зимой не заработала.

Бывший работник АЗС «ОККО» Андрей рассказал, что заправка на ул. Чорновола была полностью рабочая, но с ее открытием затягивали.

«Ходили такие разговоры, что Садовый не дает добро на открытие. Хотел откат. Позже в бухгалтерии рассказывали, что он встречался с владельцем «ОККО» – Антоновым, и они якобы договорились между собой, что скоро заправку откроют», – отметил бывший работник АЗС «ОККО».

Поговаривают, что именно эта история положила начало совместному бизнесу Антонова и Садового.

Афишировать такое олигарху не на руку, поскольку это может навредить бизнесу.

Известно, что в прошлом году в офисах «Галнафтогаза» прошли обыски СБУ, по подозрению в финансировании терроризма компанией.

Нардеп Виталий Куприй отметил, что из АР Крым поступила информация о том, что с оккупантами сотрудничает концерн «Галнафтогаз», которым руководит Виталий Антонов. Депутат добавил, что после скандала тамошние АЗС демонтировали логотип компании. В «Галнафтогазе» убеждают – арендаторы использовали бренд без их ведома.

Виталий Куприй заявляет, что были изъяты доказательства, которые указывают на то, что эти самые компании, которые взяли в аренду АЗК в Крыму, они входят в сферу влияния самого руководителя концерна.

И это действительно так. Сегодня автозаправки «ОККО» в Крыму работают как юридическое лицо «Оптимус Холдингс», зарегистрированной в Москве. Но ее учредителями все равно являются 6 украинских фирм. Среди них и «Галнафтогаз», который внес 72% уставного капитала. А это 260 миллионов рублей.

Куприй убежден, что за налоги с этих денег закупается оружие, которое идет на Донбасс.

Однако выяснилось, что Генеральная прокуратура закрыла уголовное производство в связи с отсутствием состава преступления.

Закрытие данного уголовного производства имеет важное значение для восстановления доверия к Украине и ее судебно-правоохранительной системе со стороны международных инвесторов и кредиторов, улучшения инвестиционного климата в нашем государстве и создания нормальных условий для функционирования прозрачного бизнеса.

Что в «Галнафтогазе» называют «прозрачным бизнесом» – доподлинно неизвестно. Ведь АЗС «ОККО» не слишком афишируют, что продают украинцам российское топливо. Согласно таможенным декларациям, его компания покупает через посредников у «Роснефти», главным акционером которой является правительство страны-агрессора. Собственно, это правительство и формировало списки лиц, против которых введут санкции. Там, в частности, фигурирует и фамилия их партнера – Виталия Антонова.

Под санкции Кремля попал и кум Антонова – Виталий Хомутынник – депутат ВРУ с пророссийскими взглядами. В свое время его компанию«М.С.Л.» тоже обвиняли в финансировании терроризма и связях с российской «Альфа-Групп» Михаила Фридмана. А Фридман, к слову, человек из окружения Владимира Путина и одновременно давний друг Андрея Садового.
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